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Ekonomi

New York Borsası Düşüşte

Jeopolitik riskler ve kötü ekonomik verilerle New York borsası, önemli düşüşler yaşadı.

02.10.2024 00:46
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NEW New York borsası, jeopolitik risklerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalarak 42.156,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 azalışla 5.708,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kayıpla 17.910,36 puana indi.

ABD'de açıklanacak önemli istihdam verileri öncesi Orta Doğu'da gerilimlerin tırmanması yatırımcıların risk iştahını azaltırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Jeopolitik risklerin artması sonrasında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla artarak 74 doları aşarken, altının onsu da yaklaşık yüzde 1 artışla 2 bin 660 dolara yaklaştı.

ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 20'nin üzerine çıktı.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 7 baz puan azalışla yüzde 3,73'e geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede inşaat harcamaları ağustosta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalışla 2 trilyon 132 milyar dolara indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 47,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revize edilerek 47,3 oldu. Endeksler, ülkede imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi, bazı savunma ve enerji şirketlerinin hisselerini pozitif etkilerken, çatışmalardan rezervasyonların zarar görebileceği endişeleriyle kruvaziyer şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı.

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 4'e yakın, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Patriot füze sisteminin üreticisi RTX'in hisseleri yaklaşık yüzde 3, General Dynamics'in hisseleri yüzde 1 yükseldi.

Kruvaziyer şirketlerinden Carnival'ın hisseleri yüzde 2,5, Norwegian Cruise Line'ın hisseleri yüzde 3 ve Royal Caribbean Cruises'ın hisseleri yüzde 2,3 geriledi.

Öte yandan, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamasının ardından kargo şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM Shipping'in hisseleri yüzde 5 ve ABD'li kargo şirketi FedEx'in hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Dow Jones, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

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