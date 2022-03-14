New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası karışık seyirle açıldı

14.03.2022 16:53
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 33.169,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 4.219,10 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalışla 12.805,90 puana geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izledi.

Ukrayna'daki savaş ve bu kapsamda Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması; enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin kararları yakından takip ediliyor.

ABD'de yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Fed'in 40 yılın zirvesindeki enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını belirtiyor.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü

New York, Ukrayna, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement