New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 33.169,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 4.219,10 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalışla 12.805,90 puana geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izledi.

Ukrayna'daki savaş ve bu kapsamda Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması; enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin kararları yakından takip ediliyor.

ABD'de yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Fed'in 40 yılın zirvesindeki enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını belirtiyor.