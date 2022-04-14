New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle açıldı

14.04.2022 17:03
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 34.738,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.453,30 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 13.637,60 puana indi.

Endeksler, ABD'de açıklanan veriler ve bankaların ilk çeyrek finansal sonuçlarının etkisiyle yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.

ABD'de enflasyon varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, veri gündemi piyasaların odağındaki yerini korudu.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, enflasyonun 41 yılın zirvesine ulaştığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Analistler, perakende satışların mart ayında çoğunlukla yükselen benzin ve gıda fiyatlarının etkisiyle arttığını ancak tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamaları kısma eğilimi gösterdiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Öte yandan, ABD'de şirketler ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, ülkenin büyük bankalarının bugün açıklanan finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrekte net karlarının azaldığı görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde Goldman Sachs'ın net karının yüzde 42, Morgan Stanley'in yüzde 11, Wells Fargo'nun 21 ve Citigroup'un yüzde 46 azaldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
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