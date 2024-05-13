New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken, New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ayrıca, Apple ve GameStop gibi şirketlerin hisselerinde de hareketlilik yaşandı.

13.05.2024 23:35
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New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalarak 39.431,51 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 5.221,42 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artışla 16.388,24 puana çıktı.

???????ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğine işaret eden analistler, verilerle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini dile getirdi.

Ülkede bugün açıklanan veriler ise ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.

New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3'e çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin ChatGPT'yi iPhone'a entegre etmek için OpenAI ile anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,7 yükseldi.

Öte yandan 2021'de hisselerinde yaşanan hızlı yükselişle gündeme gelen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri yüzde 74 değer kazandı.

Söz konusu dönemde şirketin hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık üç yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından GameStop'ın hisselerinde yaşanan yükseliş gün içinde yüzde 110'u buldu. GameStop hisseleri, dalgalanma nedeniyle gün içinde birkaç kez işleme durduruldu.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri de gün içinde yüzde 100'e varan yükselişin ardından günü yüzde 78 yükselişle tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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