New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalması sonucu yükselişle açıldı

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,82 artarak 34.848,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artışla 4.447,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 13.997,63 puana yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başlamasını duyurmasıyla bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Analistler, söz konusu geri çekilmenin tansiyonu düşürecek bir adım olarak görülerek oldukça pozitif fiyatlandığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askeri birlikleri geri çekmeye başlamasının ardından petrol fiyatlarında da düşüş görüldü.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 17.42 itibarıyla yüzde 3,7 azalışla 92,9 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 4,1 azalarak 91,5 dolardan alıcı buldu

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 9,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin son verinin fiyat baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise geçen ay gösterdiği düşüşün ardından şubatta 3,1 değerine çıkarak yeniden yükselişe geçti ancak beklentileri karşılayamadı.