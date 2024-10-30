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Ekonomi

New York Borsası Yatay Başladı

New York borsası açılışta Dow Jones ve S&P 500 azalış gösterirken, Nasdaq artış kaydetti.

30.10.2024 17:47
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New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 42.150,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 5.829,2 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artarak 18.737,35 puana çıktı.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin büyüme temposunun, üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kalmasına rağmen, tüketici harcamalarının desteğiyle gücünü koruduğunu belirtti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler de takip edilirken, bugün açıklanan veriler işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu gösterdi.

Ülkede özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği ve başlangıçta beklendiği kadar hızlı hareket etmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Dün yüzde 4,27 seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,23'e geriledi.

Kurumsal tarafta da şirket bilançoları gelmeye devam ederken, Alphabet'in hisseleri, şirketin gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15 ve net karının yüzde 34 arttığını bildirmesi sonrası yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Finansal hizmetler sunan Visa'nın hisseleri de şirketin 1.400 çalışanını işten çıkaracağına dair haberlere karşın karının dayanıklı kalmaya devam eden tüketici harcamaları sayesinde beklentileri aşmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 12'nin ve yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri de dördüncü çeyrek gelir tahminin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün ise Microsoft, Meta ve Starbucks gibi şirketlerin bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Başladı - Son Dakika

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