NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Bodrum Rallisi'nde yarışacak - Son Dakika

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 15-17 Nisan'da düzenlenecek Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bodrum Rallisi'ne katılacak.

Gp Garage My Team adına Hyundai i20 R5 otomobil ile yarışacak Erkan Güral'a yardımcı pilotu Burak Kocaoğlu eşlik edecek.

Erkan Güral ile ekibi, İzmir'de toplam 12 kilometre uzunluktaki toprak karakteristik etapta test sürüşünü ve yarış hazırlıklarını tamamladı.