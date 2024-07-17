Niğde'de Uzman Eller Projesiyle Genç Çiftçi Hayallerini Gerçekleştiriyor

Ekonomi

Niğde'de "Uzman Eller" projesiyle hayallerini gerçekleştiren 21 yaşındaki Çiğdem Eke, proje kapsamında verilen destekle 50 küçükbaş hayvan alarak besicilik yapmaya başladı.

Bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim ve verimin artırılması, bu işin eğitimli kişiler tarafından yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla uygulanan Uzman Eller Projesi, kendi işletmesini kurmak isteyen gençlere umut oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Uzman Eller" projesi kapsamında projesi desteklenen Laborant ve Veteriner Sağlık mezunu Çiğdem Eke, 50 küçükbaş hayvanla başladığı besiciliği geliştirerek 1 yılda sayıyı 102'ye çıkardı.

Niğde'nin Değirmenli beldesinde işletmesini kuran Çiğdem Eke, köy hayatının ve hayvancılığın bitmemesi için gençlerin bu işleri benimsemesi gerektiğini söyledi.

Sağladığı kazançla aile ekonomisine katkı sağlayan genç üretici Çiğdem Eke yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Laborant ve Veteriner Sağlık mezunuyum. 2022 yılında mezun olduktan sonra kendi alanımla ilgili çeşitli işlerde çalıştım ama sonra kendi işim olsun dedim. Uzman Eller Projesini sosyal medyada gördüm, araştırma yaptım ve başvurdum. Gerekli şartları yerine getirirsek başvurumuzun kabul edileceği söylendi ve geçen sene Ağustos ayında 50 koyun ve 2 koçla başladık bu sene 102 tane hayvanım oldu. İyi bir gelişme gösterdi."

Yaptığı işi ve hayvanları sevdiğini ve kendi işinin patronu olduğunu söyleyen Eke gençlere tavsiyelerde de bulundu.

Eke, "Bu işi zaten seviyordum, hayvanları seviyordum. Benim gibi okuyanların hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamalarını istiyorum çünkü biz gençler bu işleri ele almazsak hayvancılık kaybolup gidecek zaman içinde ben bunu istemiyorum. Bizlere atalarımızın yadigar ettiği bu ülkede sonuna kadar görevlerimizi layığıyla yerine getirmek istiyorum. Bu projeyi hayata geçirmemde katkısı olan, Tarım İl Müdürlüğü personellerine çok teşekkür ederim. Kendi işimi kurma fırsatını bana verdiler ve çok farklı bir hayatım oldu. Kendi işimi yaparak daha da mutlu oluyorum" diye konuştu. - NİĞDE