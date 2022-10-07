NİĞDE'DE KIŞLIK PATATES HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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NİĞDE'DE KIŞLIK PATATES HASADI BAŞLADI

07.10.2022 13:14

TÜRKİYE'de patates üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadına başlandı.

TÜRKİYE'de patates üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, bu yıl 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi beklendiğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı Beldesi'nde kışlık patates hasadına katıldı. Kenar, kentin patatesiyle ünlü olduğunu kaydederken, verimin yüksek olduğunu söyledi. Kenar, şöyle konuştu: "Bu yıl Niğde'de 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20'ya yakın artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllara göre verim bu sene biraz daha güzel. Doğal afet yaşanmadı. Bu sene dekar bazında geçtiğimiz yıllara göre bir tona yakın fark var. Dekarda verim 4-5 ton civarında. Patates 4-5 lira arasında satılıyor" dedi.

Beldede 100 dekarda ekim yapan Fethi Efe de patateste verimin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Tonaj güzel olduğu için fiyatlar da iyi oluyor. Kilosu 4-5 lira arasında satılıyor. Bu sene doğal afet olmadığı için kalite de güzel" dedi.

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Kaynak: DHA

Konaklı Beldesi, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NİĞDE'DE KIŞLIK PATATES HASADI BAŞLADI - Son Dakika

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