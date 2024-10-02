Niksar Cevizinde Hasat Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Niksar Cevizinde Hasat Başladı

Niksar Cevizinde Hasat Başladı

Tokat'ın Niksar cevizinin hasadı başladı, rekoltede %30 artış bekleniyor.

02.10.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın coğrafi işaretli Niksar cevizinin hasadı başladı. Modern tekniklerle hasadı yapılan cevizin rekoltesinde bu yıl yüzde 30 artış bekleniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Niksar cevizinin hasadı başladı. Beyaz altın olarak anılan bu ceviz, ilçede önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Yıllık yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimiyle bu değerli ürün hem iç piyasada hem de dış pazarda dikkat çekiyor. Bölgedeki ceviz üreticilerinden Halis Yılmaz, bu yılın verimli geçtiğini ve rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 15-30 arttığını belirtti.

Modern tekniklerle kalite arttı

Modern teknikler ve makinelerle ceviz hasadını gerçekleştirerek işçilik maliyetlerini düşürdüklerini söyleyen Yılmaz, bu sayede cevizde kaliteyi artırdıklarını ifade etti. Hasat sürecinin verimli geçtiğini ve Niksar cevizinin dünya markası haline gelmesi için çalıştıklarını belirten Yılmaz, ceviz fiyatlarının bu yıl 150 TL civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'ye ceviz fidanı satışı

Niksar cevizinin coğrafi patentini aldıklarını ve ilçenin ceviz pazarında daha büyük söz sahibi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, ürün kalitesinin artmasıyla cevizlerinin daha fazla talep gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Niksar'da ceviz fidanı üretiminin de yapıldığını ve Türkiye'nin dört bir yanına satış yaptıklarını belirtti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Niksar, Tarım, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niksar Cevizinde Hasat Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:28:00. #1.13#
SON DAKİKA: Niksar Cevizinde Hasat Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement