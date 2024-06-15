Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarını Gezdi - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarını Gezdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üretici pazarlarını ziyaret ederek çiftçilere ve tüketicilere destek olduklarını belirtti.

15.06.2024 10:52
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üreticiyle tüketiciyi aracısız bir şekilde buluşturan üretici pazarını gezdi. Nilüfer'in dört farklı mahallesinde kurulan üretici pazarlarının çiftçilere destek olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüferli hemşerilerimiz de bu pazarlarda taze ürünlere kolayca erişebiliyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve vatandaşların doğrudan ürünlere ulaşmasını sağlamak için hayata geçirdiği 'üretici pazarları' hem çiftçilere hem de tüketicilere kazandırıyor. Nilüfer'in dört ayrı mahallesinde haftanın dört günü düzenlenen üretici pazarları, üretici ve tüketiciyi aracısız olarak bir araya getiriyor. Her hafta salı günleri Görükle, çarşamba günleri Konak, cumartesi günleri Çamlıca ve pazar günleri Karaman Mahallelerinde kurulan üretici pazarlarında tezgah açan çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri aracısız ve komisyonsuz satma fırsatı yakalarken, vatandaşlar da en taze ürünlere erişebiliyor.

Konak Mahallesi'nde kurulan üretici pazarını ziyaret ederek tezgahları tek tek dolaşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hem vatandaşların hem de çiftçilerin sorun ve talepleriyle yakından ilgilendi. Nilüfer Belediyesi olarak tarımda katma değeri ve verimi artırarak yerli üreticiyi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, tarımın canlanması ve çiftçinin emeğinin karşılığını alması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Üretici pazarlarının bu amaca hizmet eden güzel bir örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, şunları söyledi:

"Üretici pazarlarımızda çiftçilerimiz, tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri doğrudan tezgaha getirerek, vatandaşlarımıza taze ürünler sunuyor. Üretici pazarlarına dışarıdan ürün getirilmesine kesinlikle izin vermiyoruz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin tezgah açma izinlerini iptal ediyoruz. Bu sayede yerli çiftçimizi de destekliyoruz."

Başkan Şadi Özdemir, ziyaretinde pazarcı esnafının kurduğu sofraya da konuk olarak onlarla bir süre sohbet etti.

Çiftçiler de Nilüfer Belediyesi'nin üretici pazarlarında tezgah açan yerli üreticilerden herhangi bir kira, elektrik ve su ücreti talep etmemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarını Gezdi - Son Dakika

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