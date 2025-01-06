Nippon Steel ve US Steel'den ABD'ye Dava - Son Dakika
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Ekonomi

Nippon Steel ve US Steel'den ABD'ye Dava

Nippon Steel ve US Steel, ABD yönetimi ve sendikaya karşı satış anlaşmasını savunmak için dava açtı.

06.01.2025 20:46
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NEW Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel ve ABD'li US Steel, satış anlaşmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunan ABD yönetimi ile çelik işçileri sendikasına iki ayrı dava açtı.

Nippon Steel ile ABD'li US Steel tarafından yapılan ortak açıklamada, ilk davanın, "yasa dışı" siyasi etkinin sorgulanması ve ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) inceleme süreci ile Başkan Joe Biden'ın satın almayı engelleme kararının iptali amacıyla Temyiz Mahkemesi nezdinde açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Pennsylvania'da açılan ikinci davanın ise çelik üreticisi Cleveland-Cliffs, şirketin üst yöneticisi Lourenco Goncalves ve çelik işçileri sendikası (USW) Başkanı David McCall'ın satın alma işlemini engellemeye ve çelik piyasasını tekelleştirmeye yönelik koordineli eylemlerine karşı olduğu kaydedildi.

Satış anlaşmasının, iddia edilenin aksine, "ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmek yerine geliştireceği" yönündeki düşüncenin vurgulandığı açıklamada, Nippon Steel'in US Steel'i korumak ve büyütmek için gerekli yatırımları yapmaya hem istekli hem de bunu yapabilecek tek ortak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, açılan davaların satın alma işlemini tamamlama konusunda kararlılığın devam ettiğini gösterdiği ifade edilerek, satın almanın, US Steel'in geleceğini güvence altına almak için en iyi yol olduğu ve bu hedefe ulaşmak için haklarını savunmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Trump'tan US Steel paylaşımı

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, konuya ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "Tarifeler US Steel'i çok daha karlı ve değerli bir şirket haline getirecekken neden şimdi satmak istesinler ki? Bir zamanlar dünyanın en büyük şirketi olan US Steel'in yeniden büyük bir liderliğe öncülük etmesi güzel olmaz mıydı? Her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

?Yaklaşık 15 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı

US Steel, 18 Aralık 2023'te Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'in şirketi toplam 14,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Biden da geçen hafta ulusal güvenlik gerekçesiyle US Steel'in Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnceleme, Politika, Ekonomi, Japonya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nippon Steel ve US Steel'den ABD'ye Dava - Son Dakika

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