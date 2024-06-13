Nisan Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nisan Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında içme sütü üretimi bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 tona düştü. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 960 bin 777 tona geriledi.

13.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki ay 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 960 bin 777 ton inek sütü toplandı Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

Yoğurt üretimi yüzde 15,6 arttı

İnek peyniri üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, ayran üretimi yüzde 17,7, yoğurt üretimi yüzde 15,6, içme sütü üretimi yüzde 8, tereyağı üretimi yüzde 15,1 arttı.

Ocak-Nisan döneminde içme sütü üretimindeki artış yüzde 3,7

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,9, ayran üretimi yüzde 17, yoğurt üretimi yüzde 11,3, içme sütü üretimi yüzde 3,7, tereyağı üretimi yüzde 17 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 5,3 azaldı

Bir önceki ay 982 bin 322 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 960 bin 777 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nisan Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement