Nisan Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki ay 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 960 bin 777 ton inek sütü toplandı Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

Yoğurt üretimi yüzde 15,6 arttı

İnek peyniri üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, ayran üretimi yüzde 17,7, yoğurt üretimi yüzde 15,6, içme sütü üretimi yüzde 8, tereyağı üretimi yüzde 15,1 arttı.

Ocak-Nisan döneminde içme sütü üretimindeki artış yüzde 3,7

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,9, ayran üretimi yüzde 17, yoğurt üretimi yüzde 11,3, içme sütü üretimi yüzde 3,7, tereyağı üretimi yüzde 17 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 5,3 azaldı

Bir önceki ay 982 bin 322 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 960 bin 777 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti.