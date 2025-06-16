Nisan'da Türkiye'den 11 Milyar $'lık Yatırım Çıkışı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan'da Türkiye'den 11 Milyar $'lık Yatırım Çıkışı

16.06.2025 10:51
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TCMB verilerine göre, Nisan ayında doğrudan ve portföy yatırımlarında net 11 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 268 milyon dolarlık çıkış olurken, portföy yatırımlarından 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi.

Buna göre nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 0,8 milyar dolar, krediler 25 milyar dolar ve ticari krediler 3,8 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar dolar oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 140 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10 miyar 830 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon dolar net azalış ve 861 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 534 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 24 milyar 988 milyon dolar net azalış oldu. Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ocak-Nisan2025 Ocak

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-14.560-3.849
1.İhracat81.49321.075
2.İthalat103.27826.633

Mal Dengesi-21.785-5.558
3.Hizmet Gelirleri28.7707.690
4.Hizmet Giderleri16.8184.614

Mal ve Hizmet Dengesi-9.833-2.482
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.8051.092
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler7.5662.307

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-14.594-3.697
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler34-152
B.SERMAYE HESABI-948
C.FİNANS HESABI2.098-11.853
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.616910
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.9381.437
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.504173
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.2782.604
11.1.Hisse Senetleri64612
11.2.Borç Senetleri4.6322.592
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi11.589359
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet190
12.3.Bankalar9.311927
12.4.Diğer Sektörler2.259-568
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.3959.254
13.1.Merkez Bankası-263-3.470
13.2.Genel Hükümet-42147
13.3.Bankalar9.82012.101
13.4.Diğer Sektörler-3.120476

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-16.6678.052
D.NET HATA VE NOKSAN-8.443-1.622

GENEL DENGE25.110-6.430
E.REZERV VARLIKLAR-25.1106.430
14.Resmi Rezervler-25.1106.430
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nisan'da Türkiye'den 11 Milyar $'lık Yatırım Çıkışı - Son Dakika

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