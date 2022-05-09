NN'de hibrit model ile yeni dönem başladı - Son Dakika
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NN'de hibrit model ile yeni dönem başladı

09.05.2022 12:06
NN'de hibrit model ile yeni dönem başladı

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte hayata geçirilen uzaktan çalışma sistemine yeni dönemde hibrit model ile devam edileceğini açıkladı.

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte hayata geçirilen uzaktan çalışma sistemine yeni dönemde hibrit model ile devam edileceğini açıkladı.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, şirket, yeni dönemde 2 gün ofisten ve 3 gün uzaktan olmak üzere hibrit model ile çalışacağını duyurdu. Yaklaşık 2 yıl evden çalıştıktan sonra yeni düzen ile ofise dönüldü. 4 Nisan itibarıyla resmi olarak hibrit çalışma modeline geçildi.

NN Hayat ve Emeklilik, hibrit çalışma modeli kapsamında ofis kurallarını da yeniden belirledi. Çalışanlarının her yıl, kesintisiz 1 ay boyunca Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde tamamen uzaktan çalışabileceğini belirten şirket, aynı zamanda günlük işlerin esnek çalışma düzeninde 07.00-19.00 saatleri arasında planlanmaya devam edeceğini de duyurdu.

Yeni dönemde NN Hayat ve Emeklilik bünyesinde yer alan bilgi teknolojileri ekiplerinin çalışma modeli sektör ve BT dinamiklerine uygun olarak belirlendi. Buna göre, BT yöneticileri ile BT Yardım Masası birimi dışındaki tüm bilgi teknolojileri ekipleri, FlexIT çalışma modeli ile daha sık uzaktan çalışma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, yeniliklere ve yenilikçiliğe açık bir şirket olarak geleceğin çalışma modellerini yakından takip ettiklerini, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine de kulak verdiklerini belirtti.

Ling, "Mutlu, yaratıcı ve işine bağlı çalışanların, şirketin başarısına da daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz hibrit model ile herkesin kendini güvende hissettiği, çalışma günlerini dilediği gibi planlayabildiği, uzaktan çalışmanın faydaları ile ofisten çalışmanın sinerjisini harmanladığı yeni bir kültür oluşturmayı hedefledik. Yeni dönemde çalışanlarımız için iş yapış şekillerini oldukça esnek bir şekilde ve ihtiyaçlarına göre belirleyebilecekleri bir yapı oluşturuyor, kişiselleştirilmiş bir çalışma deneyimi sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, 4 Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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