NÜTED Hesapları TBMM Komisyonunda Görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

NÜTED Hesapları TBMM Komisyonunda Görüşüldü

NÜTED Hesapları TBMM Komisyonunda Görüşüldü

NÜTED, Akkuyu NGS ile ilgili hizmetlerini ve gelecekteki hedeflerini TBMM Komisyonu'nda açıkladı.

13.05.2025 21:11
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

NÜTED Genel Müdür Vekili Osman Altunkal, Komisyon'daki sunumunda, kuruldukları tarihten itibaren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası devam ederken Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak üzere çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu hizmetler arasında Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj faaliyetleri bulunduğunu anlatan Altunkal, "Diğeri Akkuyu NGS'de kullanılacak olan ekipmanların üretiminin yapıldığı, çoğunluğu Rusya'da, Avrupa ve Asya'da pek çok ülkede imalatı yapılan ekipmanların imal edildiği fabrikalardaki süreçlerin denetim faaliyetlerine katılarak önemli adımların uluslararası standartlara, ülkemizin mevzuatına ve tasarımcı ülkenin, tasarımcı firmanın gereksinimlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetimi ve tespiti." şeklinde konuştu.

Altunkal, NDK'ye verdikleri hizmetlerden birinin de radyasyon kaynaklarıyla faaliyet gösteren kuruluşların ve kişilerin detaylı incelemesini üstlenmek olduğunu aktardı.

Uluslararası projelerde çalışmış tecrübeli mühendisleri bünyelerine kattıklarını belirten Altunkal, gelecekte Türkiye'de inşa edilecek nükleer enerji santrallerinde daha fazla Türk mühendis ve uzmanın projelere katkı sağlayacağını umut ettiğini söyledi.

Osman Altunkal, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bünyesindeki Teknik Destek Kuruluşları Forumu'na üye olduklarını ifade ederek, "Halihazırda 3 yıldır da Yönetim Kurulu üyesi olarak devam ediyoruz. Buralardan elde edilen tecrübeleri projelerimizin içerisine katmayı, doğru uzmanlara daha hızlı bir şekilde ulaşmayı, NDK'ye hızlı bir şekilde hizmet vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dünyada son 40-50 yıl içinde yapılan nükleer enerji santral sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Altunkal, "Dolayısıyla bu alanda tecrübe ve bilgi sahibi insanların çoğu çoktan emekli oldu. Bizim bu alanda bir fırsat penceremiz olduğunu düşünüyoruz kurulduğumuz günden beri. Halihazırda tecrübeli personelimiz şirketimiz bünyesinde çalışıyor, NDK bünyesinde hizmet veriyor. Bu alanda taze edinilmiş bir tecrübemiz var. Sıcak bir tecrübemiz, bir bilgi alanımız var, altyapımız var." değerlendirmelerinde bulundu.

Altunkal, söz konusu tecrübeyi uluslararası alanda da değerlendirmek amacıyla birçok nükleer santral projesi yürüten şirketle görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Macaristan ile yakın zamanda ilk denetim toplantımızı yapacağız. Nükleer alanda ilk hizmet ihracatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'de Akkuyu NGS'nin yapılmasıyla enerji piyasasında önemli bir adım atıldığını belirterek, "Eğer yıllar önce bir nükleer santral yapmış olsaydık belki bugün ikincisini, üçüncüsünü yapmış olacaktık. Yaptığımız bir santralle yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla, tecrübelerimizle, birikimlerimizle yaşadığımız sorunları ortaya koyduk. Çözümlerle, ulusal arenada her engele rağmen başarılı bir şekilde inşaata başladık." ifadesini kullandı.

Komisyonda görüş ve önerilerin sunulmasından sonra NÜTED'in 2021 ve 2022 yılı hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NÜTED Hesapları TBMM Komisyonunda Görüşüldü - Son Dakika

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