Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

California merkezli çip üreticisi Nvidia, hisselerindeki yükselişle birlikte piyasa değerini 3,34 trilyon dolara çıkararak Microsoft'u geride bıraktı. Yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla birlikte Nvidia'nın hisseleri yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

18.06.2024 21:27
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California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika

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