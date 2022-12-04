En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin tahminine göre yeni yıldaki maaşlar - Son Dakika
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En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin tahminine göre yeni yıldaki maaşlar

04.12.2022 00:55

Ocak ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. AA Finans'ın anketine göre kasım ayında enflasyonun yüzde 3,10 artması beklenirken bu verilere göre en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. İşte uzmanların tahminleri...

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

EKONOMİSTLERİN KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLAR

Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 15,27, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 14,27 olması bekleniyor.

Bu oranlar baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

  • Mevcut: 9.109 TL
  • Zamlı: 10.499 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

  • Mevcut: 6.077 TL
  • Zamlı: 6.944 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

  • Mevcut: 4.687 TL
  • Zamlı: 5.355 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

  • Mevcut: 2.906 TL
  • Zamlı: 3.320 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

  • Mevcut: 3.335 TL
  • Zamlı: 3.810 TL
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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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