Ocakta Eğitimde Yüzde 99,93 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Ocakta Eğitimde Yüzde 99,93 Artış

TÜFE'de ocakta en yüksek yıllık artış eğitim grubunda gerçekleşti, toplam artış yüzde 42,12.

03.02.2025 11:17
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 5,17 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 23,57 ile sağlık olduğu hesaplandı.

Yıllık değişimler

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE5,0342,12
Gıda ve alkolsüz içecekler3,8641,76
Alkollü içecekler ve tütün1,0234,10
Giyim ve ayakkabı-5,1727,53
Konut7,3468,90
Ev eşyası4,7035,32
Sağlık23,5755,02
Ulaştırma4,2023,14
Haberleşme2,1432,98
Eğlence ve kültür5,4933,05
Eğitim7,6399,93
Lokanta ve oteller6,5049,18
Çeşitli mal ve hizmetler7,6639,94
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,15 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,65 ile " Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE5,9442,22
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE5,4742,08
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE5,5942,65
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE5,5342,15
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE5,1842,42
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE4,1540,58
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocakta Eğitimde Yüzde 99,93 Artış - Son Dakika

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