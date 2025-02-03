Ocakta Eğitimde Yüzde 99,93 Artış

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 5,17 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 23,57 ile sağlık olduğu hesaplandı.

Yıllık değişimler

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: