OGM'den Yangın İddialarına Yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kalındığına ve kurumun personel eksikliği yaşadığına dair iddiaların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi.

OGM'nin sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan haberde müdürlüğün, "personel eksikliği yaşadığı", "tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberdeki bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Haberin, kurumu ve yangınla mücadele eden teşkilatı haksız şekilde hedef aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede her yıl güçlenen yapısı, teknolojik donanımı ve eğitimli personeliyle faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. İddia edilenin aksine, 2022 yılından 27 Temmuz 2025'e kadar olan dönemde emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personel sayısı 8 bin 95 iken, aynı dönemde 17 bin 160 personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır. Bu veriler, personel kapasitesinin azaltılmadığını, bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Yangınla mücadelede yalnızca personel sayısı değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısı da artırılarak operasyonel kapasite her yıl daha da ileri taşınmaktadır. Müdahale süremiz dünya standartlarının altına çekilmiş olup yangınlara ortalama 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirilmektedir. Haberlerde yer alan iddialar hiçbir somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır."