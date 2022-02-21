Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşında 90 TL olan aylık öğrenci abonman kart fiyatını 70 TL'ye indirmesiyle, abonman kartlara talep yüzde 62 arttı. Toplam 160 biniş geçerli olan abonman kartla ulaşım ücretinin 44 kuruşa kadar inmesi, öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

Bursa'da vatandaşların toplu ulaşıma yönelmesi amacıyla araçları modernize eden ve ekonomik fiyat tarifesi uygulayan Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede de öğrenci dostu ulaşım politikasından taviz vermedi. Toplu taşıma araçlarını yoğun kullanan öğrencilerin aylık abonman kartlarında fiyat indirimine gidildi. 2016 yılında 1,5 TL olan öğrenci metro biniş fiyatı, 2018 yılında 1,35 TL'ye indirilmişti. İki yıl boyunca hiçbir artışa sahne olmayan öğrenci metro biniş tarifesi, geçen yıl yapılan düzenleme ile 5 yıl önceki fiyat olan 1,5 TL'ye çıkartılmıştı. Son 6 yılda yakıt, personel ve bakım maliyetlerinde yüzde 70'lere varan artışlara rağmen Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu ulaşım politikasını kararlılıkla devam ettirdi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 90 TL olan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı 'yüzde 22'lik indimle' 70 TL'ye düşürüldü.

Talep yüzde 62 arttı

Abonman kartları ile aylık 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti, yaklaşık 44 kuruşa denk gelmeye başladı. Bu fiyatla Türkiye genelinde öğrencileri en ucuza taşıyan belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Öğrenci abonman kartlara yapılan indirim, taleplere de olumlu yansıdı. 2019 yılında 10 bin 767 olan aylık öğrenci abonman kart kullanımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 62'lik artışla 17 bin 392'ye çıktı. Abonman kartlardaki fiyat indirimi, en çok üniversite öğrencilerini mutlu etti. Ulaşım masraflarının 'gider kalemleri içinde' önemli paya sahip olduğunu belirten üniversiteli gençler, bu indirimle toplu taşımanın çok avantajlı hale geldiğini belirtti.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 80 bini üniversiteli olmak üzere Bursa'da 730 bini aşkın öğrenci olduğunu hatırlatarak, öğrencilere yönelik her yatırım ve projenin aslında ülkenin geleceğine yapıldığını kaydetti. Öğrencilerin masraflarının azaltılmasının aile ekonomilerine de büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Aktaş, "Ulaşım masrafları da öğrencilerimizin gider kalemlerinde önemli bir yük oluşturuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, toplu taşıma araçlarında öğrenci dostu politika izliyoruz. Son olarak, aylık öğrenci abonman kartlarına yaptığımız indirimle ilgili çok olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimize yönelik pozitif ayrımcılığımız bundan sonra da devam edecek" dedi. - BURSA