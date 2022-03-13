Öğrenciler yüzlerce bilgisayarın çöp olmasını engelledi - Son Dakika

Öğrenciler yüzlerce bilgisayarın çöp olmasını engelledi

Öğrenciler, atıl durumdaki bilgisayarları tamir edip kırsaldaki okullara bağışlıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğrenciler, topladıkları atıl durumdaki bilgisayarları tamir ederek kırsal mahallerdeki okullara ya da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bağışlıyor.

Ceylanpınar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle atıl durumdaki bilgisayarları topluyor. İlçe genelinde resmi ya da özel kurumlardan aldıkları bilgisayarları okulun atölyesinde tamir eden öğrenciler, kırsal mahallerdeki okullara ya da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bağışlıyor. Bir yıl içinde yüzden fazla atıl durumdaki bilgisayarı

tamir eden öğrenciler, ekonomiye de büyük katkı sağladı.

Merve Onmaz adlı öğrenci, kasaları tamir ederek kırsaldaki okullara gönderdiklerini belirtti.

Yüzlerce bilgisayar çöp olmaktan kurtarıldı

Okulun Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Abdulhalim Zengin, atıl durumdaki bilgisayarları topladıklarını söyleyerek, "Atölyede yaptığımız işlem atıl durumdaki bilgisayarları toplayarak, bunları tamir etikten sonra

köy okullarına ya da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Bilgisayarlar resmi ya da özel kurumlardan gelebiliyor. Bunları tamir ettikten sonra istiyorlarsa kendilerine geri

verebiliyoruz. Dağıtmamızı istedikleri takdirde köy okullarına ya da dediğim gibi maddi durumu uygun

olmayan öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenler, kendi araçlarıyla topladıkları bilgisayarları tamir ettikten sonra yine kendi araçlarıyla götürüp teslim ediyor.