Öğretmenler İçin Eğitim Şenliği

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye genelindeki öğretmenlerle bir araya gelmek amacıyla haziran ayı boyunca 7 farklı ilde eğitim şenliği düzenleyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlere ilham veren içerikler sunmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, alanında uzman konuşmacıların katkıları, çeşitli atölye çalışmaları ve farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş bir program sunacak. İlki 14 Haziran'da Van'da düzenlenen şenlik, haziran ayı boyunca sırasıyla Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirilecek.

Şenlikte öğretmenler sanat, felsefe, müzik, spor ve danışmanlık temalı atölyelere katılabilecek. Program kapsamında, sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim, yoga, müzede drama, sağlıklı yaşam için bisiklet sürme, eğitimde oyun, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi çeşitli başlıklarda etkinlikler yer alacak.

Ankara'daki etkinliklerde, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Şevval İlayda Tarhan da öğretmenlerle bir araya gelecek.

"Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, her yıl akademik yılın yorgunluğuna rağmen öğretmenlerin bir araya gelerek öğrenmeye devam ettiğini görmenin umut verdiğini belirtti.

Şenliğin, öğretmenlerin birlikte düşünme, yenilenme ve ilham alma alanı olduğunu aktaran Atasoy, "Bu yıl da öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak, aynı zamanda birlikte üretmenin keyfini yaşatacak eğlenceli ve kapsayıcı bir program hazırladık. Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanındayız." ifadelerini kullandı.