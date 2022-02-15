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Okul servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika

Okul servis şoförleri bilgilendirildi

15.02.2022 12:05
Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis araçları ve personel sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrenci taşıyan servis sahipleri problemlerini dile getirdiler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis araçları ve personel sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrenci taşıyan servis sahipleri problemlerini dile getirdiler.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz da, okul servis araçları ve personel servis sürücülerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Tavşanlı Kültür Sarayında düzenlenen seminerde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, trafik kazalarını azaltmak ve eksikleri tamamlamak amacıyla öğrencileri taşıyacak olan okul servis şoförlerine yönelik bilgi verildi.

Kaymakam Kanyılmaz, seminere katılan servis sürücülerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ve servis şoförleri katıldı. - KÜTAHYA

Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Okul servis şoförleri bilgilendirildi

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Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Okul servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika Ekonomi


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