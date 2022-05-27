Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor

27.05.2022 16:48
Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde kıyı balıkçılarının olta ile avladıkları lüfer balıkları balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde kıyı balıkçılarının olta ile avladıkları lüfer balıkları balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Bandırma körfezinde adeta lüfer bolluğu yaşanıyor. Kıyı balıkçılarının avladıkları olta lüferlerin tanesinin 75 Liradan satıldığını belirten Balıkçı Sezgin Acar, " Balık avlama yasağının ardından balıkhanemizde kıyı balıkçılarının avlandığı balıklar satılmaktadır. Bu ara Bandırma körfezinde Olta Lüferi bolluğu var. Olta lüfer tanesi 75 liradan satılmaktadır. Bir balık avlanma yasağının kadırılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor
Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor
Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

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