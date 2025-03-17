Oltu\'da Anlamlı İftar Yemeği

Erzurum'un Oltu ilçesi MHP Başkanlığı tarafından, MHP Oltu Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Serdar Er'in organizasyonu ile anlamlı bir iftar yemeği düzenlendi.

Oltu'nun değerlerinin bir araya geldiği bu özel etkinlik, Hacı Baba Cağ Kebap Salonu'nda gerçekleşti. İftar yemeğine, Oltu protokolü, eski siyasetçiler ve halk katıldı. Yemekte eski Oltu Anavatan İlçe Başkanı Rahmi Çevik de yer aldı. Çevik, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Oltu'nun birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Gençlerin kimseyi ayırt etmeden böyle anlamlı bir yemek programı düzenledikleri için İlçe Başkanına ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcılar arasında samimi bir ortam oluşmasını sağlarken, Oltu'daki birlik ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sundu. - ERZURUM