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Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı - Son Dakika

Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı

12.02.2022 19:58
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı

Son günlerde etkili olan soğuk hava ve artan maliyetler balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Son günlerde etkili olan soğuk hava ve artan maliyetler balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Balıkçı tezgahlarında hamsi 40, istavrit 40 ve palamut 45 liradan satılıyor.

Yeni sezonun bereketli başlaması Elazığ Kapalı Çarşı tezgahlarını hareketlendirse de soğuk havların etkisi ve artan maliyetler balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Elazığ Kapalı Çarşıda tezgahlardaki balık fiyatlarının yüksek olması vatandaşı etkilediği gibi esnafın da işini durma noktasına getirdi. Tarihi çarşıda hamsinin kilosu 40, istavritin 40 ve palamuttun ise 45 liradan satışa sunuluyor.

"Balık fiyatları çok yüksek"

Sezon başında balığın fazla çıktığını belirten balıkçı esnafı Taylan Öztürk, "Hamsi, istavrit boldu. Hava şartları nedeniyle balık biraz çekildi. İster istemez bu da fiyatlara yansıdı. Bu balık fiyatlarını arttırdı. Şu anda balık fiyatları çok yüksek. Fiyatlar yüzde 100 arttı. Eskiden 5 nüfuslu bir aile 2 kilo alıyordu, şuan gelip bir kilo anca alıyor. İşlerimiz yarı yarıya düştü" diye konuştu.

"Vatandaşın alım gücü çok azaldı"

Balık fiyatlarının çok yüksek olduğunu aktaran Kapalı Çarşı esnaflarından Adem Kavakcı, "Vatandaşın alım gücü çok az fiyatlar çok yükseldi. Mazota zam gelmesi, hava şartlarının bozuk olması ve balığın çıkmaması tezgah fiyatlarına yansıdı. Bu sene balık sezon başlarında bereketli çıkıyordu, sonradan hava şartlarından dolayı azalmaya başladı. Vatandaşın da alım gücü çok azaldı. Çünkü bu fiyatlara balık almak vatandaşı zorluyor. En çok tercih edilen balıklar ise hamsi, istavrit, oluyor. Fiyatları ise hamsi fiyatları kilosu 35-40, istavrit 40 lira, göl balıklarında ise sazanın kilosu 30 turnanın ise 45 liradan satılıyor" dedi. - ELAZIĞ

Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı
Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı

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Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Olumsuz hava koşulları ve artan maliyetler balık fiyatlarına yansıdı - Son Dakika
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