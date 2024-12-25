Ön Muhasebeci Kursu Tanıtıldı

Ekonomi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde "Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Üniversiteler ile Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Protokolü kapsamında TTSO, İŞKUR ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde organize edilecek 25 kişilik eğitim programının tanıtımı TTSO Salonunda düzenlendi.

Programa, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammet Berigel, KTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Setenay Şevik, TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz ile firma sahipleri katıldı.

Açıklamada, Çelebi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Üyelerimize personel ihtiyaçları için yaptığımız anket çalışması sonucunda, ön muhasebe elemanı mesleğinin ön plana çıktığını gördük. Çalışmaya katılım gösteren ve bu alanda istihdam sağlamak isteyen firmalarımızla bir araya gelerek, İŞKUR tarafından organize edilen ve KTÜ bünyesinde yer alan uzmanlar tarafından eğitimlerin sağlanacağı Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu başlatacağız. Let's NEET Up projemizde de bu alanda mesleki eğitimler ve istihdamlar sağlayarak başarılı olduk. Yeni eğitim programının da başarılı olacağına inanıyoruz."

İŞKUR tarafından organize edilen programın teorik ve uygulamalı eğitim aşamalarından oluşacağı bilgilerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teorik eğitim, KTÜ bünyesinde alanın uzmanları tarafından verilecek. Uygulamalı eğitim ise protokol kapsamında iş birliği yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılara kurs süresince, kursa katıldıkları gün üzerinden kursiyer zaruri gider ödemesi yapılacak. Ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Programın önemli bir diğer boyutu ise kursiyerlerin en az yüzde 60'ının, iş birliği protokolü kapsamında yer alan işverenler tarafından kurs süresinin iki katı kadar süreyle istihdam edilecek olması."