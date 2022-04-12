Ordu'da arı ölümleri arttı - Son Dakika
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Ordu'da arı ölümleri arttı

12.04.2022 13:18
Ordu'da arı ölümleri arttı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kentte bu yıl ciddi oranda arı ölümlerinin gerçekleştiğini belirtti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kentte bu yıl ciddi oranda arı ölümlerinin gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da bazı arıcıların arılarında yüzde 50 oranında ölümlere bağlı kayıplar yaşandı. Arıcılar, yaz mevsimi öncesi kalan arılarını korumak için yoğun bir çaba sark ediyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, arılara yeterli düzeyde besleme yapılmadığı için ölümlerin bu yıl daha çok olduğunu belirterek, "2021 yılında gerçekten bal oranının yüzde 45 oranında düşük olmasından dolayı ve arıcıların da yeterli düzeyde besleme yapamaması, çok fazla polen gelmemesi arı ölümlerinin olacağının habercisiydi. Biz arıcılarımızı uyarmıştık ama bölge bölge arıcılarımız son bahar beslemelerini yeterince yapamadığı için arı ölümleri fazla oldu" dedi.

Çiftçi, bölge bölge arı ölümleri seviyelerinin düştüğü söyleyerek, "Bazı arıcılarımızın yüzde 50, bazılarının ise yüzde 25 oranında arı ölümleri var. Tabi bu bizim üzüldüğümüz durumlar ama artık olan oldu. Bundan sonra işte mevcut arılarını besleyip yeterince yerlerine koymaları bizim en büyük amacımız. İnşallah ölen arıların yerini doldururuz, bu bağlamda da üreticilerimiz zarar görmemiş olurlar. Tabi ki zamanı geçti artık. Geçtiğimiz sezonun verimliliğinin düşük olmasından dolayı ölümler de bu sebeple fazla oldu" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'da arı ölümleri arttı
Ordu'da arı ölümleri arttı
Ordu'da arı ölümleri arttı
Ordu'da arı ölümleri arttı

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Türkiye, Çiftçi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da arı ölümleri arttı - Son Dakika


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