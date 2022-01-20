Ordu'da bu yıl 7 ilçe, 43 mahallede 2-B kadastro çalışmaları yapılacak

Ordu ili genelinde kadastro güncelleme çalışmalarının yanında, 2-B arazilerindeki kadastro çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen 2-B Kadastro çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, il genelinde, kadastro güncelleme çalışmalarına ilaveten 2-B arazilerinde kadastro çalışmaları yürüttüklerini, bu yıl 7 ilçeye bağlı 43 mahallede ve bin 932 hektarlık alanda, 5831 sayılı kanun gereğince 2-B alanlarının kullanım kadastro çalışması yapılacağını söyledi.

Akyazı, bu yıl kadastro çalışması yapılacak ilçe ve yerleşim birimlerini şöyle açıkladı:

"Fatsa ilçesi: Aslancami/Dervişoğlu, Aslancami/Hacıköy, Aslancami/Küpdüşen, Aslancami/Saitler, Aslancami/Üçadam, Aslancami/Merkez, Beyceli, Dereyurt, Yenikent

Kabataş ilçesi: Şifasuyu, Kuzköy, Hoşkadem, Belen, Ardıç

Çatalpınar ilçesi: Ortaköy, Sayacatürk

Korgan ilçesi: Asağıyaylacık, Yukarıkozpınar, Sarıaliç, Aşağıkozpınar

Gölköy ilçesi: Ahmetli

Ünye ilçesi: Killik, Ağudere, Sahilköy, Koçuklu

Kumru İlçesi: Yukarıdamlı/ Dereköy, Yemişken, Yeniakçaalan, Konaklı, Küçükakçakese, Yukarıdamlalı/ Fatih, Yukarıdamlalı/Pelitli, Yukarıdamlalı/Kuzbahçe, Ergentürkaslancami, Kayabaşı, Çatallı, Şenyurt"

"Vatandalar duyarlı olmalı"

2-B Kadastro çalışmalarına vatandaşların duyarlı olmalarını isteyen Akyazı, ilan edilen günde iştirak edilmesi, iştirak edilemiyorsa ölçü ekiplerine ölçü esnasında sınırlarını bilen yakınlarının gösterimleri sağlanması, sınırlarında doğal işaretli olmayan kısımlarının belirgin hale getirilmesi için işaret konulması, fili kullanım durumları dikkate alınarak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu kim veya kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı çalışan ekibe bildirmelerini istedi.

Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, kadastro çalışmalarında yapılan kesin askı ilanlarında hata ve eksikliklerin fark edilmesi halinde ilan süresi içerisinde ilgili kadastro mahkemesine dava açmaları gerektiğini, vatandaşların internet ortamında askı ilanlarını Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden takip edilebileceklerini söyledi.

Muhammet Akyazı, Ordu Kadastro Müdürlüğünce bugüne kadar Ordu ili genelinde; 17 ilçe, 212 mahallede, 50 bin 575 parselin 2-B kullanım kadastrosu tamamlandığını sözlerine ekledi. - ORDU