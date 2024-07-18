Ordu'da Fındık Üreticileri ve İşçileri Buluşturan Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da Fındık Üreticileri ve İşçileri Buluşturan Proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi' 5. döneminde de bahçe sahipleri ve işçileri bir araya getirecek. Proje kapsamında bir haftada 521 işçi ve 171 bahçe sahibi kayıt yaptırarak projeden yararlandı. Yeni hasat sezonu öncesi başvuruların devam ettiği projeye katılmak isteyenler, belediyenin internet sitesi veya telefon hattı üzerinden kayıt ve talep oluşturabilecek.

18.07.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yürütülen "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" 5'inci döneminde de bahçe sahipleri ve işçileri buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun en önemli tarım ürünü, Türkiye'nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündürenin işçi bulma konusu olduğu belirtildi.

Üretici ile işçiyi buluşturan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" ile üreticilere büyük kolaylık sağlarken istihdama da önemli katkı sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesine bir haftada 521 işçi kayıt yaptırdı. Yine bir haftalık dönemde 171 bahçe sahibi projeye kayıt yaptırarak yeni sezon öncesi projeden yararlanmış oldular." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 4 yıldır uygulanan ve bu yıl 5'inci yılı olacak projede yeni hasat sezonu öncesi başvuruların devam ettiği belirtilerek, fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenlerin, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 452 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da belediyenin internet sayfasından ulaşarak kayıt ve talep oluşturabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bahçe, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Üreticileri ve İşçileri Buluşturan Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:25:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Fındık Üreticileri ve İşçileri Buluşturan Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement