Ordu'da Kivi Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da Kivi Hasadı Başladı

Ordu\'da Kivi Hasadı Başladı

Ordu'da kivi hasadı başladı, bu yıl rekoltenin 8.600 ton olması bekleniyor.

06.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kivi üreticileri hasat için bahçelere girdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından hasadına başlandı.

Vali Muammer Erol, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde üretici Tarık Tercan'ın bahçesinde kivi hasadına katıldı.

Bahçede bir süre kivi hasat eden Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Yılmaz ise kivi yetiştiriciliğinin, Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Ordu'da 30 yıl önce başlanan kivi üretiminin devlet destekleriyle yaygınlaştığını belirten Yılmaz, "Özellikle sahil ve orta kesiminde yer alan bahçelerimiz üreticilerimize ciddi manada gelir sağlamaktadır. Kivi birim alan getirisi yüksek olan, aynı zamanda pazar problemi bulunmayan bir üründür." dedi.

Yılmaz, bu yıl kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton gerçekleşmesini beklediklerine işaret ederek, "Böylece ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlanmış olacak. Yeni tesis bahçelerimizin de tam verime geçmesiyle rekoltemizin 12 bin tonun üzerine çıkması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, 2019'da coğrafi işaret alınan Ordu kivisinin kendine has aroması ve depo ömrünün uzun oluşuyla öne çıktığını da sözlerine ekledi.

Bahçesinde 4 yıl önce kivi yetiştirmeye başladığını anlatan üretici Tarık Tercan da 5 dönümde 3 ton kivi aldığını, ilerleyen yıllarda hedefinin 20 tona ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muammer Erol, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Kivi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Kivi Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Kivi Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.