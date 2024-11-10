Ordu'da Siyez Buğdayı Üretimi Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Siyez Buğdayı Üretimi Destekleniyor

Ordu\'da Siyez Buğdayı Üretimi Destekleniyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, atıl arazilerin tarımına kazandırmak amacıyla başlatılan siyez buğdayı projesinde çiftçilere peşin ödeme ile alım garantisi verildi. Belediye, üreticilerden 6 bin 523 kg siyez buğdayı satın alarak çiftçilere destek sağladı.

10.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'nitelikli tarım' projesi kapsamında atıl arazilerin tarım ve üretime kazandırılması amacıyla üretimine 4 yıl önce başlanan siyez buğdayında çiftçilerden peşin ödemeli alımlar başladı.

Üretimi yapılan siyez buğdayları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı kanalıyla borsa fiyatının yüzde 50 üzeri fiyatla peşin olarak satın alındı. Toplamda 9 buğday üreticisinden 6 bin 523 kg ürün satın alınırken bedelleri aynı anda hesaplarına yatırıldı.

"Siz üreteceksiniz biz satın alacağız"

Siyez buğday üretiminin en çok gerçekleştirildiği Mesudiye ilçesinde düzenlenen programda konuşan Başkan Güler çiftçilere seslenerek, "Alım garantisini veriyoruz, bundan güzel bir şey olur mu. Siz üreteceksiniz, biz satın alacağız" dedi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün burada güzel bir çalışmaya şahit oluyorsunuz. Klasik belediyecilik bizim yapmamız gereken şeyler ve bunları zaten yerine getiriyoruz. Esas mesele buranın ekonomisi ve kalkınması ile ilgili çalışmalar yapmak. Tüm bunlar için Mesudiye bizim çok kadim bir ilçemiz. Buranın avantajlarını nasıl kullanalım dedik ve burada çalışmalara başladık. Burada Anadolu'nun 10 bin yıllık buğdayını harekete geçirdik. Mükemmel de sonuç verdi. Üreticilerimizin ürettiği ürünleri biz şimdi yüzde 50 daha yüksek fiyattan alacağız. Alım garantisini veriyoruz, bundan güzel bir şey olur mu. Şimdi de tohum dağıtacağız. Siz üreteceksiniz biz ürünlerinizi alacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Törende 10 ton tohum dağıtıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 4 yıl önce başlatılan siyez buğdayı üretim alanı bugün 2 bin 500 dekara yükseldi. Büyükşehir Belediyesi bu süre içerisinde çiftçilere 45 bin kg siyez buğdayı tohumu dağıttı.

Mesudiye'deki programda ayrıca 10 bin kg siyez buğdayı tohumu daha dağıtılırken 500 dekar atıl tarım arazisinin daha üretime kazandırılması hedefleniyor.

Alınan ürünlerin bir kısmı tohumluk bir kısmı ekmek yapımında kullanılacak

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden alınan ve DNA'sı bozulmayan tek tohum olan siyez buğdayının bir kısmı tohumluk olarak ayrılırken bir kısmı da un haline getirerek ekmek üretiminde kullanılacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Siyez Buğdayı Üretimi Destekleniyor - Son Dakika

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