Ordu OSB Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi

Ordu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, OSB yönetim binasındaki toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek ile yönetim kurulu üyeleri ve Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya katıldı.

Toplantıda, 1994'te kurulan Ordu OSB içerisinde eski tarihlerde yapılan binalardaki yangın önlemlerinin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılması istendi. Bu kapsamda da Ordu OSB için yangın acil eylem planı ve yönergesi hazırlanması kararlaştırıldı.

İşletmelerin elektrik güvenliğini ve verimliliğini artırmak için Ordu OSB bünyesinde kurulan ve EPDK'dan izinli olan elektrik dağıtım şirketine bağlı açık şalt dağıtım kabinlerinin, kapalı şalta dönüştürülmesi önerisi kabul edildi.

Vali Erol, Ordu'ya ciddi bir yatırım talebinin olduğunu belirterek, "Ordu'da sanayileşeceğiz diye Ordu'nun yaşanabilir bir şehir olma özelliğine zarar verecek, havasını, suyunu, toprağını kirletecek tesislerin, işletmelerin yapılmasına hep birlikte karşı çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de "Rusya- Ukrayna savaşı sona erdiğinde ortaya çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. İş insanları olarak bir araya gelerek, neler yapabilirizi tartışmalıyız. Şimdiden hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.