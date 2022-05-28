Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur" ele alındı - Son Dakika
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Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur" ele alındı

28.05.2022 11:09
Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur" ele alındı

Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası akademi-sanayi iş birliği içinde "Orman Endüstrileri Buluşmaları"nın ikincisi Yenice Ihlamur Terasta "Ihlamur Çalıştayı" adı altında gerçekleşti.

Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası akademi-sanayi iş birliği içinde "Orman Endüstrileri Buluşmaları"nın ikincisi Yenice Ihlamur Terasta "Ihlamur Çalıştayı" adı altında gerçekleşti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (Karabük TSO) akademi-sanayi iş birliği içinde orman sanayi ve ormancılık alanlarında yeni gelişmelerin ve yatırımların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla harekete geçti. "Ihlamur Çalıştayı" adı altında gerçekleşen "Orman Endüstrileri Buluşmaları"nın ikincisinde akademisyenler, sanayiciler, ormancılık alanındaki birlik ve kooperatifler ile kamu görevlileri bir araya geldi.

Ihlamur Çalıştayı'na KBÜ Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Bartın Üniversitesinden Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü, KBÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Kamil Sarpkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Duyar, KBÜ'den Doç. Dr. Ufuk Coşgun, Doç. Dr. Murat Alan ve Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Sorumlusu Doç. Dr. Dilek Oral, Bursa Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ebru Ebcin Korkusuz, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Yenice Orman İşletme Müdürü Umut Yılmaz, Karabük TSO Genel Sekreteri Cem Biçer, KBÜ akademisyenleri katıldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Karabük'ün yüzde 71.6 oranıyla Türkiye'de orman varlığı bakımından ilk sırada olduğunu söyledi.

Açar, "Ormandan nasıl istifade edebiliriz konusunda iklim şartları elverişine uygun olarak ilk olarak Ihlamur gelmektedir. Geçmiş yıllardan geleneksel olarak şifalı bitki olarak tüketilen ıhlamur verimliğini artırmak için Karabük üniversitesi olarak "Ihlamur Çalıştayı" adı altında katkı sağlamak bizim için heyecan verici. Emeği geçen Yenice Belediye Başkanımıza, Ticaret Sanayi Odamıza, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlüklerine ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ormanın ilçe için bir hayat olduğunu ve ilçenin kalbi ve ciğeri olduğunu söyleyerek, " Yenice orman ürünlerinin sanayiye noktasında üretime dönüştürülerek, daha katma değer elde edecek yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu "Ihlamurların Yetişme Ortamı", Doç. Dr. Murat Alan "Gümüşi Ihlamur çiçek üretimi için yeni bir yaklaşım: Evcilleştirme", Öğr. Gör. Dr. Ebru Ebcin "Gümüşi ıhlamur'un (Tilia tomentosa moench) çiçek özellikleri, üretilmesi ve yararlanması esasları", Doç. Dr. Ufuk Coşgun "Ihlamur çiçeği toplayıcılığının değerlendirilmesi: Yenice örneği", Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü "Farklı kurutma yöntemlerinin Ihlamur çiçeği uçucu bileşenlerine etkisi", Dr. Öğr. Üyesi Deniz Canlı "Yenice ormanlarında ıhlamur balı üretim potansiyeli", Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya "Gümüşi ıhlamur (tilia tomentosa moench)'un yaprak ve çiçek uçucu bileşenleri ve etnobotanik özellikleri" konularında katılımcılara bilgiler verdiler.

Çalıştay sonunda KBÜ Orman Fakültesi ve Yenice Belediye Başkanlığı tarafından katılımcılara hediye takdimi yapıldı. - KARABÜK

Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur ele alındı
Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur ele alındı
Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur ele alındı
Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur ele alındı

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Kaynak: İHA

Zeki Çaylı, Karabük, Rektör, Yenice, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Endüstrileri buluşmalarının İkincisinde 'Ihlamur' ele alındı - Son Dakika


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