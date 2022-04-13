Orman Genel Müdürlüğünün bazı taşra birimlerinde düzenlemeye gidildi - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatındaki bazı birimlerin bağlı olduğu müdürlüklerde değişiklik yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM'nin taşra teşkilatında bulunan Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düziçi, Kadirli ve Osmaniye işletme müdürlükleri Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis Orman İşletmesi ise bundan sonra faaliyetlerini Hatay Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütecek.

Karar hükümlerinin yürütülmesi sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanı'nda olacak.