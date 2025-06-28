Orta Koridor: Türkiye’nin Ekonomik Bağlantısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un denizyoluna göre 2 kat daha hızlı, havayolundan 4 kat daha ekonomik olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demiryolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemine ve kazanımlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Orta Koridor'da planlanan yatırımlar tamamlandığında taşıma süresinin ciddi şekilde azalacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden 45 gün sürüyor. Ancak Orta Koridor'daki çalışmalar tamamlandığında bu süre 15 güne düşecek. Orta Koridor, denizyoluna kıyasla 2 kat daha hızlı, havayoluna göre ise yaklaşık 4 kat daha ekonomik. Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demiryolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor" ifadelerini kullandı.

75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un demiryolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıdığını belirterek, bu güzergahın yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin ekonomik refahına da doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlar ve projeler neticesinde Orta Koridor üzerinden yıllık 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz. Yalnızca Türkiye için değil, güzergah üzerindeki tüm ülkeler için önemli kazanımlar sunacak" dedi.

Uraloğlu, Orta Koridor'un, 10 yıllık projeksiyonda üretime etkisinin 114 milyar dolar, doğrudan ve dolaylı olarak yıllık ortalama istihdama etkisinin ise 144 bin 126 kişi olarak hesapladıklarını belirtti.