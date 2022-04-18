OSB Başkanı Bahar: "Turizm tedarikçileri de finansman desteği bekliyor" - Son Dakika
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OSB Başkanı Bahar: "Turizm tedarikçileri de finansman desteği bekliyor"

18.04.2022 11:43
OSB Başkanı Bahar: "Turizm tedarikçileri de finansman desteği bekliyor"

Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının, işletme sermayesine olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, turizm sektörüne sağlanan finansman desteğinin, sektörün taşıyıcı kolonları olan...

Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının, işletme sermayesine olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, turizm sektörüne sağlanan finansman desteğinin, sektörün taşıyıcı kolonları olan turizm tedarikçilerini de içine almasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlanacağını açıkladı. Destek paketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle belirsizlik içinde olan turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı. Bünyesinde çok sayıda turizm tedarikçisi firmanın üretim yaptığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin Başkanı Ali Bahar, turizm tedarikçisi konumundaki firmalarda da ciddi bir finansman sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, destek alanının genişletilmesini talep etti.

"Turizm bölgeleri rahat bir nefes alır"

Turizm sektörünün gıdadan lojistiğe, inşaattan sağlığa yaklaşık 60 tedarikçi sektör ile birbirlerine göbekten bağlı, büyük bir organizasyon olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, "Söz konusu finansman desteği zamanlaması, faiz oranı ve vade süresi ile turizm sektörü adına alınmış çok doğru karardır. Ancak, sadece döviz kazandırıcı hizmet veren firmalarla sınırlı tutulmak yerine, sektörün taşıyıcı kolonları olan turizm tedarikçilerini de kapsasaydı, başta Antalya olmak üzere turizm bölgelerimizin tamamına çok daha rahat bir nefes aldırırdı" dedi.

"Finansman ihtiyacı arttı"

Tüm dünyada enflasyon ve emtia fiyatlarının 3 kat arttığını, yaşanan bu artışlar nedeniyle, üretim miktarı değişmediği halde TL bazında 4 kata varan cirolar sağlanmaya başladığını aktaran Başkan Ali Bahar, "Önceleri 10 TL'lik girdi maliyeti olan 1 birim üretim, şu an 30 TL'ye üretilebilmektedir. Dolayısıyla bu 1 birimlik üretim için ihtiyaç duyulan finansmanda da benzer oranda artışlar yaşanmıştır. Firmalarımız henüz bu sorunu tam manasıyla çözememişken, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, 2022 yılına büyük ümitler bağlayan başta turizm sektörü olmak üzere, 60'a yakın turizm tedarikçisi sektördeki finansman ihtiyacını kat be kat artırmıştır" şeklinde konuştu.

"Tedarikçi sektörlere destek talebi"

Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının günden güne şartları daha da zorlaştırdığını ifade eden Bahar, "Devletimiz güçlü elini, işletme sermayesi bulmakta zorlanan tüm firmalarımızın omzuna ivedi bir biçimde koymalı, finansman desteğini döviz kazandırıcı hizmet veren firmalar ile sınırlı tutmamalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacak kararlar ve kamu bankalarımız tarafından atılacak adımlar ile hem turizmcimize, hem sanayicimize hem de esnafımıza gereken destek sağlanabilir. Eğer sanayiciler ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine erişemezse, üretimi düşürmekten başka çaresi kalmayacaktır. Üretim düşerse arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. Bu da yeni sorunların beraberinde getiren bir sarmala dönüşür. Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının hem hizmet hem de sanayi sektöründe neden olduğu sorunların tam manasıyla aşılabilmesi için, destek paketine tedarikçi konumundaki sektörlerin de dahil edilmesini ya da tedarikçi firmalar için ayrı bir finansman desteği sunulmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullandı. - ANTALYA

OSB Başkanı Bahar: Turizm tedarikçileri de finansman desteği bekliyor

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Enflasyon, Turizm, Rusya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Bahar: 'Turizm tedarikçileri de finansman desteği bekliyor' - Son Dakika


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