Osmaniye Ticaret Borsası
02.11.2021 15:55
Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,40
|2,90
|Mısır
|Kg
|2,66
|2,74
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,60
|5,76
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