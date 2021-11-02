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Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika

Osmaniye Ticaret Borsası

02.11.2021 15:55
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg2,402,90
MısırKg2,662,74
Soya fasulyesiKg5,605,76

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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