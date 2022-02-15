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Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte - Son Dakika

Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte

15.02.2022 09:39
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte

Eskişehir otobüs terminalindeki sakin görüntüden şikayet eden otogar esnafı, yeni dönemde açılacak olan üniversitelerden dolayı işlerinin açılacağını umut ediyor.

Eskişehir otobüs terminalindeki sakin görüntüden şikayet eden otogar esnafı, yeni dönemde açılacak olan üniversitelerden dolayı işlerinin açılacağını umut ediyor.

Şubat ayının başında ilkokulların yarı yıl tatilinin bitmesi, okulların açılması üzerine Eskişehir otobüs terminalinde bir sessizlik hakim oldu. Geçen haftaya göre yolcu sayılarındaki hareketliliğin azalmasından dolayı şikayetçi olan otogar esnafı ve otobüs firmaları, üniversite öğrencilerini bekliyor. Akademik takvime göre birçok üniversite, eğitim öğretime şubatın son haftasında başlayacak. Terminallerde tekrar oluşacak olan kısa süreli doluluk oranının artması da üniversitelerin açılış tarihine bağlı olacağı öngörülüyor.

"Umudumuz üniversitelerin bir an önce açılması yönünde"

Terminallerdeki kabalalığın yaz tatillerinde daha fazla olduğunu ve sezonlarının da o zamanlar açıldığını ifade eden İşletmeci Taner Kılıç, "İnsanların yaz sezonunda başta olmak üzere sürekli seyahat etmesi, bizim de cüzdanımıza yansıyor. İlkokullar ve üniversiteler sömestr tatiline girdikten sonra bir hafta on gün arası bir hareketlilik olmuştu ve bu durum da otobüs terminallerinin işine yaradı. Fakat geçen hafta ilkokulların ara tatili bittiği için işlerimiz biraz daha azaldı. Üniversitelerin tatili henüz devam etmekte ve hemen hemen şubat ayının sonuna doğru onların da tatili bitecek ve biz de işletmeciler olarak bunu bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte
Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte

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Üniversite, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otogar esnafının gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarihte - Son Dakika Ekonomi


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