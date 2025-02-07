Otowatt YEK-G Sertifikası Aldı

Ekonomi

Aydem Enerji'nin elektrikli araç şarj hizmeti sağlayan markası Otowatt, şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası alarak, şarj ağını sürdürülebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiyle desteklediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm şarj istasyonları için YEK-G Sertifikası alan Otowatt, Türkiye'de elektrikli araç ekosistemine çevreci bir boyut kazandırarak sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Otowatt'ın aldığı YEK-G Sertifikası, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden veriliyor. Sertifika ile istasyonlarda kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığ ve şirketin çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsediği belgeleniyor.

Türkiye'de şarj ağını genişleten ve 120'yi aşkın noktada hizmet veren Otowatt, bu sayıyı giderek artırmayı hedefliyor. Otowatt, Türkiye genelinde şarj ağını genişleterek elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla noktada erişim imkanı sunarken, apartman ve site yönetimleri için de ek gelir fırsatları oluşturuyor. Bu sayede, kullanıcılar araçlarını evlerine yakın noktalarda şarj ederken işletmeler ve site yönetimleri için sürdürülebilir bir yatırım alanı oluşuyor.

Ayrıca, elektrikli araç kullanıcıları, Otowatt'ın mobil uygulaması sayesinde şarj istasyonlarına hızlıca erişim sağlayabiliyor. Uygulama üzerinden istasyonların konumları görüntülenebiliyor, şarj işlemleri başlatılabiliyor ve ödemeler kolaylıkla yapılabiliyor. Gelişmiş altyapı ve kolay kullanım özellikleri sunan bu uygulama, elektrikli araç şarjını daha erişilebilir hale getirirken, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir deneyim sağlıyor.