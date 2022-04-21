OYDER Başkanlığı'na Altuğ Erciş seçildi - Son Dakika

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğinin (OYDER) yeni başkanı Dr. Altuğ Erciş oldu.

OYDER'den yapılan açıklamaya göre, OYDER Başkanı Turgay Mersin, genel kurul öncesi istifa etti. Mersin'in istifasının ardından OYDER Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu başkanlığa seçilen Erciş, 3 yıl bu görevi üstlenecek.

Erciş'in başkan vekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret, Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu ve Uğur Yalçınkaya üstlendi.

OYDER Yönetim Kurulu da Ömer Koyuncu, Uğur Güven, İsmail Ö. Bilal, Ali Barut, Murat Yeğin, Zeynep Fidan Soysal, Aykut Pektekin, Kemal Tepret, Uğur Yalçınkaya, Ali Erdem Cindilli, Baki Kış, Mehmet Akif Koçak, Gökhan Aşıkoğlu, Gökhan Saygı, Mustafa Cüneyt Baş, Hilal Kosif, Gizem Yüzbaşıoğlu, Kubilay E. Erdem, Ali Özerinç ve Emin Ilıcak'tan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Altuğ Erciş, geçmiş dönemdeki başkanlara teşekkür ederek, OYDER'in, tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştığını belirtti.

Erciş, Türkiye'deki bayilerin yüzde 65'inin OYDER çatısı altında bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"OYDER'in etkinliği daha da arttıkça yüzde 100 temsile ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. OYDER olarak gücümüzü yetkili satıcılarımızdan alıyoruz. Bugün sektörde bazı sorunlar yaşıyoruz. Sektördeki paydaş derneklerimiz olan ODD, OSD, TAYSAD, TOKKDER gibi diğer dernekler ile yakın iş birliklerinde bulunarak sektörümüzün daha da büyümesi için çaba harcayacağız. Çünkü bu birliktelikten inanıyorum ki kuvvet doğacaktır. Çözülemeyecek sorunlar yoktur. Bu sorunlarımızı aşma yönünde paydaş derneklerle bir sinerji oluşturacağız. Paydaş derneklerle iş birliğimiz artacak."

9 Mayıs 1975'te Ankara'da doğan Erciş, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi'nde pazarlama yüksek lisansını tamamlayan Erciş, Maltepe Üniversitesi doktora programını bitirdi.

1998'den bu yana Koluman Motorlu Araçlar AŞ'ye bağlı farklı bölümlerde yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Erciş, 2011 yılında Otomobil Satış Müdürlüğü görevinden Otomobil Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi oldu.

2011 yılından bu yana Koluman Motorlu Araçlar AŞ İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Erciş, 2019 yılından beri aynı zamanda Koluman Monde Motorlu Araçlar AŞ'de Başkan Vekili ve hissedar olarak da görev alıyor.