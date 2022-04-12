Özel jet hizmetinde filolar genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özel jet hizmetinde filolar genişliyor

12.04.2022 12:48
Özel jet hizmetinde filolar genişliyor

Yeni Bombardier Global Express'in Black Eagle'ın filosuna katılmasıyla birlikte şirketin küresel jet filosu toplamda 6 uçaktan oluşacak.

Yeni Bombardier Global Express'in Black Eagle'ın filosuna katılmasıyla birlikte şirketin küresel jet filosu toplamda 6 uçaktan oluşacak. Şirket 2021 yılında gerçekleştirdiği toplamda 2 bin 200 saatlik uçuşlarının, 2022 yılında 2 bin 500 saate yükselmesini bekliyor.

Birçok destinasyonda özel jet uçuşları hizmeti sağlayan ve dünyanın en önemli merkezlerinden İstanbul'da yer alan Black Eagle, filosuna yeni bir jet katarak güçleniyor. Filoya katılan yeni Bombardier Global Express ile birlikte şirketin filosunda yer alan jet sayısı 6'ya yükseliyor. Yeni jet 11 bin 600 kilometre uçuş menziline sahip ve jetin mevcut yolcu kapasitesi 12.

Şirketin çalışmaları ve alınan jetler ile ilgili şu açıklama yapıldı:

2012 yılında kurulan Black Eagle genç, dinamik ve uzman ekibiyle birçok destinasyonda 7/24 esnek ve lüks özel jet uçuşları sağlıyor. Şirketin Avrupa ve Ortadoğu'nun kesişim noktasında, İstanbul'da yer alması ise en büyük avantajları arasında. 2021 yılında şirket 500'ün üzerinde kalkış ile 50'nin üzerinde şehir ve 30'un üzerinde ülkeye yolcularını ulaştırdı.

Şirket 7/24 hizmet kapasitesi, esnek uçuş seçenekleri ve yüksek uçak kullanım katsayısıyla, iş insanları ve üst düzey bürokratlardan oluşan bir müşteri portföyüne hizmet sunuyor. Şirketin filosunda 13 yolcu kapasiteli Global Express, 10 yolcu kapasiteli Global Express XRS, 12 yolcu kapasiteli Challenger 604, 9 yolcu kapasiteli Falcon 50, 13 yolcu kapasiteli Bombardier Global 5000 ile filoya yeni katılan T7-EAGLE yer alıyor. Şirket kısa süre içerisinde alımını tamamlamayı hedeflediği 13 yolcu kapasiteli yeni bir Blombardier Global Express ile filosundaki jet sayısını 7'ye çıkaracak.

Kuruluşundan bu yana güçlü bir büyüme gösteren şirket stratejik lokasyonu ve uzman ekibinin yanı sıra, Covid-19 pandemisiyle birlikte özel jet seyahatleri ve esnek seyahat seçeneklerine yönelik talebin artmasıyla da yerini sağlamlaştırıyor. 2021 yılında bin 86 yolcuya ev sahipliği yapan şirket, 2022 yılında yolcu sayısının bin 200'e ulaşmasını bekliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı AK Partili Aydemir: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kibirden nerelere varmış' AK Partili Aydemir: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kibirden nerelere varmış'

Black Eagle, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özel jet hizmetinde filolar genişliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: Özel jet hizmetinde filolar genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement