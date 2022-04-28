"Özel sektörle diyalog gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli" - Son Dakika
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"Özel sektörle diyalog gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli"

28.04.2022 16:27
"Özel sektörle diyalog gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli"

FAO Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Olegovich Rakhmanin, "Sürdürülebilir gıda sistemleri kurmak, Avrupa Bölgesel Konferansı'nın stratejik konu başlıklarından biri olacak.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Olegovich Rakhmanin, "Sürdürülebilir gıda sistemleri kurmak, Avrupa Bölgesel Konferansı'nın stratejik konu başlıklarından biri olacak. Diğer stratejik konular ise beslenme için sürdürülebilir gıda değer zinciri ile tarımda inovasyon ve dijitalleşme. Özel sektörle diyalog gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (FAO REU), Özel Sektör İstişare Toplantısı'nı düzenlendi. Son gelişmeler ışığında gıda güvencesi konusunun değerlendirildiği FAO REU-Özel Sektör İstişare Toplantısı'nda Türk gıda ve içecek sanayiini temsilen TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman da bir konuşma yaptı. Bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilecek olan FAO Avrupa Bölgesel Konferansı öncesinde bölgedeki gıda ve içecek üreticilerinin değerlendirmelerini almak ve FAO'nun bölgedeki çalışmalarını aktarmak amacıyla yapılan toplantıya FAO'dan uzmanların yanında birçok ülkeden sektör temsilcileri katıldı.

"Gıda ve tarımsal girdi fiyatlarını düşürmek en büyük öncelik"

Uluslararası Tarım-Gıda Ağı'ndan Brian Baldwin'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılışını FAO Genel Direktör Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Olegovich Rakhmanin yaptı. Pandemi ve sonrasında bölgede yaşanan çatışmanın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına sekte vurduğunu belirten Rakhmanin, gıda ve tarımsal girdi fiyatlarını düşürmenin şu anda en büyük öncelik olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilir gıda sistemleri kurmanın Avrupa Bölgesel Konferansının stratejik konu başlıklarından biri olacağını aktaran Vladimir Olegovich Rakhmanin, diğer stratejik konuların ise beslenme için sürdürülebilir gıda değer zinciri ile tarımda inovasyon ve dijitalleşme olduğunu ifade etti. Rakhmanin özel sektörle diyaloğun gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli olduğunu da vurguladı.

Toplantının devamında Bölgesel Konferans'ta ele alınacak konular hakkında bilgi verildi ve özel sektörün çeşitli konularda görüşleri alındı.

"FAO ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

Toplantıda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman da ülkemiz gıda ve içecek sektörünü temsilen davetli olarak bir konuşma yaptı. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaşın bölge ve dünyada gıda güvencesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bölümde konuşan Şarman, konuyu hem Türkiye, hem dünya geneli açısından ele aldı.

Gıda tedarik zincirlerinin küresel hale geldiği günümüzde gıda güvencesinin de küresel anlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şarman, devletlerin kriz durumlarında hızla korumacı kararlar almak yerine ortak akılla hareket ederek dünyanın krizi en az zararla atlatmasına yönelik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda FAO'nun önemi bir liderlik görevi aldığının altını çizen Demir Şarman, FAO ile bir Mutabakat Anlaşması imzalamış olan Federasyonun sadece Türkiye'de değil bölgede de gıda güvencesinin sağlanması için her türlü ortak çalışmanın içerisinde yer almaktan duyacağı mutluluğu dile getirdi.

Avrupa Bölgesel Konferansı FAO'nun en büyük karar mercilerinden

Verilen bilgiye göre, FAO 33'üncü Avrupa Bölgesel Konferansı bu yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında Polonya'da, hibrit katılımla düzenlenecek. FAO'nun bölgesel anlamda en yüksek karar mercii olan ve iki yılda bir toplanan Konferansa üye ülkelerden Tarım Bakanları düzeyinde katılım oluyor, gıda ve tarımla ilgili sorunlar tartışılıyor, çözüm önerileri değerlendiriliyor ve sonraki iki yılın öncelikli çalışma alanları belirleniyor. - İSTANBUL

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Orta Asya, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Özel sektörle diyalog gıdada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemli' - Son Dakika


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