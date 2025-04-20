Özer Matlı'dan Gençlere İlham - Son Dakika
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Ekonomi

Özer Matlı'dan Gençlere İlham

Özer Matlı\'dan Gençlere İlham

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, öğrencilerle başarı ve değerler üzerine konuştu, teknolojinin önemini vurguladı.

20.04.2025 14:20
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BTÜ Konuşmaları'nın bu haftaki konuğu Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Her biriniz kendi alanızda başarı hikayesi yazacaksınız. Dünya ve ülke, siz gençlerimizle gelişecek ve değişecektir. Ancak buna öncülük ederken unutmamanız gereken en önemli şey; toplumsal değerlerimizdir" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesinde her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 4. sezon 36'cı bölüm konuğu, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Özer Matlı oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Bursa Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mehmet Korkmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Bir Şirket Değil, Bir Fikir Yüzyıllık Olur" başlıklı konuşmasını yapan Özer Matlı, iş hayatına dair deneyimlerini, girişimcilik yolunda atılacak adımları ve gıda sektörünün önemini öğrencilere aktardı. Gençlerle buluşmanın ve onların heyecanına ortak olmanın verdiği gururu paylaşan Özer Matlı, "Her biriniz kendi alanınızda başarı hikayesi yazmaya çalışan gençlersiniz. Biz de bu yolda sizlere destek olmak için buradayız" dedi.

"Ülkemiz İçin Birlikte Çalışmalıyız"

Sürekli öğrenmenin ve değişime açık olmanın önemine vurgu yapan Matlı, "Değişmeyen tek şey değişim. Her gün öğrenerek gelişeceğiz. Bu ülkenin sizlerle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Bu şirketler sadece bizim değil, hepimizin; ülkemiz için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. Hayattaki en önemli mirasın ahlaki değerler, aile ve saygı ile sevgi içinde büyümek olduğunu ifade eden Matlı, iş dünyasında bu değerlerin üzerine inşa edilmiş bir başarı anlayışının altını çizdi.

"İhtiyacınız olan tek enstrüman teknoloji"

Geçmişten bugüne yaşanan dönüşüme dikkat çeken Özer Matlı, "Önümüzde bambaşka bir kuşak var. Sizler, bizlerden çok ileridesiniz. Biz, bugünlere ulaşabilmek adına çok farklı bedeller ödedik. Tarım ekonomisinde biçerdöverin olmadığı dönemlerden, günümüzde dijital teknolojilerle, çok üst seviyelere ulaştık. Bugün teknoloji sayesinde sizlerin büyük binalara ya da çok fazla enstrümana ihtiyacınız yok, teknolojiye adapte olmaya ihtiyacınız var. Bu adaptasyonu doğru bir hikaye ile sağladığınız zaman bambaşka bir başarı hikayesi sizlerle olacak" şeklinde konuştu.

"Neyi seviyorsanız onu yapın"

Öğrencilere, hayatlarının her alanında mutluluğu merkeze almaları gerektiğini hatırlatan Özer Matlı, "Kendinizi nerede ve neyi yaparken mutlu hissediyorsanız, onu yapın. Sevdiğiniz iş neyse onun peşinden gidin. Başarı, sizin ellerinizde. Sadece iş insanı olmanıza gerek yok, yeter ki bir değer üretin" dedi.

"Bu bayrağın altında birlikte başaracağız"

Ortak hareket etmenin, birlikte üretmenin ve yardımlaşmanın önemine değinen Özer Matlı, bireysel yaşam biçiminin, toplum için tehlikeli boyutlara geldiğine dikkat çekti. Matlı, "Eğer yardımlaşmayı başarabilirsek, eğitimde ve iş hayatında çok daha iyi yerlere geliriz. Dünya ekonomisinin rotası Türkiye'ye dönebilir" sözleriyle iş birliğinin gücünü vurguladı.

Bursa'ya destek, gençlere ilham

Konuşmasında futbolla ilgisi olmamasına rağmen Bursaspor'a verdiği desteği de dile getiren Matlı, "Şehirde 1. ligden 3. lige düşmüş bir takım vardı. Futbolla ilgim yok ama şehirli olmanın sorumluluğuyla hareket ettim. İyi ki samimi duygularla Bursaspor'a destek verdim. Onlar da şehrin yüzünü güldürdü. Şehrin değerlerine sahip çıkmak, yaptığım en huzurlu işlerden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"Her şey sizde bitiyor"

Başkan Özer Matlı, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Sizlerdeki değişim bu ülkeyi değiştirecek, geliştirecek. Sizler bugün bu ülkenin proje havzası olan Bursa Teknik Üniversitesinde öğrenim görüyorsunuz, bunun kıymetini bilip, kendinizle gurur duymalısınız. Bugünkü teknoloji ve eğitimle önünüzde engel yok. Sadece dünyada kaybolmaya yüz tutmuş temel değerleri yeniden birleştirmeliyiz."

Matlı, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın, Başkan Özer Matlı'ya plaket takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Özer Matlı'dan Gençlere İlham - Son Dakika

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