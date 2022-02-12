Üye Girişi
Öztürk: "FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum" - Son Dakika

Öztürk: "FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum"

12.02.2022 14:46
Öztürk: "FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, FİSKOBİRLİK'in Giresun'da 500 kişiye istihdam sağlayan ve fındığa katma değer katarak, Avrupa'dan ABD'ye ihracat yapan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, FİSKOBİRLİK'in Giresun'da 500 kişiye istihdam sağlayan ve fındığa katma değer katarak, Avrupa'dan ABD'ye ihracat yapan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Giresun ve fındık gündemi değerlendirildi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Fındık bölgemizin önemli kurumlarından FİSKOBİRLİK'i ziyaret ettik. Olağan Genel Kurulda yeniden seçilen FKB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetimi ile Giresun'dan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Murat Kumaş'a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Halen ilimizde 500 kişiye yakın hemşerimize istihdam sağlayan ve fındığımızı işleyerek Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkeye fındık ezmesi, çikolata gibi mamulleri ihraç eden kurumumuz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekili Sabri Öztürk ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'ye teşekkür ediyorum. Giresun'un iki önemli değerini, iki önemli ismini FİSKOBİRLİK'te ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de ivmemizi koruyarak, FİSKOBİRLİK'i daha ileri taşımaya devam edeceğiz. FİSKOBİRLİK ve Giresun ismini ülkemizde ve dünyada daha güzel yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Öztürk: FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum

YORUMLAR
500

Sabri Öztürk, Milletvekili, İstihdam, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öztürk: 'FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Öztürk: "FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement