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Pandemi koşullarında da büyümelerini sürdürdüler - Son Dakika

Pandemi koşullarında da büyümelerini sürdürdüler

15.02.2022 16:17
Pandemi koşullarında da büyümelerini sürdürdüler

Pandeminin etkisiyle birçok alanda ekonomik küçülmeler yaşanırken birçok holding başarıyla büyümeye devam etti.

Pandeminin etkisiyle birçok alanda ekonomik küçülmeler yaşanırken birçok holding başarıyla büyümeye devam etti.

Covid-19 pandemisinin etkisiyle birçok alanda ekonomik küçülmeler yaşanırken birçok holding olumsuz süreçlere rağmen büyümesini sürdürmeyi başardı. Pandeminin olumsuz etkilerini yok etmek için çalışmalarını sürdüren Coşkunöz Holding'in de cirosu 2021 yılında yüzde 30 artarak 330 milyon euro'yu aşarken holdingin Türkiye dışındaki yatırımlarının ciro içindeki payı ise yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti. Holdingin CEO'su Erdem Acay, geçen yıl doğrudan ve dolaylı ihracatı Euro bazında yüzde 30'un üzerinde arttırdıklarına dikkat çekerek: "Dünya ekonomisinde normalleşme sürecinin devam etmesi, global çip tedarik sorununun azalarak ortadan kalkması, yüksek seyreden emtia fiyatları ve artan talep etkisiyle artışı bu yıl da yüzde 30 düzeyinde korumak istiyoruz. 2022'de ciromuzu yüzde 30 artırmayı, yurt dışı yatırımların ciro içindeki payını da yüzde 15'ten 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'de toplam yaklaşık 2 bin 300 çalışan istihdam ettiklerini vurgulayan Acay, bu yıl için ise yüzde 9 artış öngördüklerini söyledi. 110 araştırmacı ve teknisyenin görev aldığı 2 Ar-Ge merkezine her yıl yaklaşık 4 milyon Euro civarında bütçe ayırdıklarına dikkat çeken Acay, "Kurucumuz Kemal Coşkunöz'ün vizyonunun devamı niteliğindeki CODE 2025 stratejimizle hareket ederek geleceğe hazırlık yapmanın şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Grubumuzu en verimli ve etkin şekilde dijital çağa hazırlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Coşkunöz, Türkiye, ciro, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi koşullarında da büyümelerini sürdürdüler - Son Dakika Ekonomi


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