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Pandemi koşullarında da büyümeye devam ettiler - Son Dakika

Pandemi koşullarında da büyümeye devam ettiler

16.02.2022 13:32
Pandemi koşullarında da büyümeye devam ettiler

Covid-19 pandemisi birçok alanı ekonomik olarak etkilerken birçok şirket cirosunu artırdı.

Covid-19 pandemisi birçok alanı ekonomik olarak etkilerken birçok şirket cirosunu artırdı.

Covid-19 pandemisi birçok alanı ekonomik olarak etkilerken birçok şirket cirosunu arttırmayı başardı. Kurulduğu 1972 yılından bugüne, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren DESA da cirosunu yüzde 85 oranında artırarak 2021 yılını 432,4 milyon TL ciro ile kapattı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, "Üretici olmanın verdiği güçle, 2021 yılı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik. 2021'de bir önceki yıla göre ciromuzu yüzde 85 arttırarak 432,4 milyon TL'ye ulaştırdık. Böylelikle Çelet Holding grup şirketlerinin cirosu toplam 761 milyon TL'ye ulaştı. Şirketimiz sürdürülen faaliyetler dönem karını 18 kat arttırarak 2,8 milyon TL'den 53,4 milyon TL'ye çıkartmayı başardı. Favök ise yüzde 27 seviyesine ulaşarak 115,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan bir önceki sene 67,8 milyon TL olan net finansal borcumuzu yıl sonunda 16,7 milyon TL ye düşürmeyi başardık" dedi ve 2022 yılında da yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeye devam etmeyi planladıklarını ekledi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Koronavirüs, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi koşullarında da büyümeye devam ettiler - Son Dakika Ekonomi


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