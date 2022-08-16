Papara'dan çevre dostu 'Black Card'

Papara, Black Card'larını geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üreterek çevre dostu bir adım attığını duyurdu. Şirket attığı çevreci adımla üretim aşamasında açığa çıkan karbon ayak izinin, ağaçlandırma çalışmalarıyla nötrlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Papara, kullanıcılarına sunduğu Black Card'larını geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üreterek çevre dostu bir adım attı. Papara, kartların üretimi sırasında açığa çıkan karbon ayak izinin, ağaçlandırma çalışmalarıyla nötrlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Geri dönüşümlü Black Card'ların üzerinde hem geri dönüşüm hem de Certified Carbon Neutral Product (Sertifikalı Karbon-Nötr Ürün) logosunun yer aldığı ifade edildi.

DÜNYA ÇAPINDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Geri dönüşümlü plastik malzemeden üretilen Black Card'lar, doğaya duyarlı ve çevre dostu olma özelliği ile öne çıkıyor. Kartların zarfları da geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor. Thales'in Carbon Offset programına dahil olan şirket, dünya çapında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına destek olmayı, böylece kart üretimi sırasında açığa çıkan karbon ayak izinin nötrlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

"ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Papara CEO'su Emre Kenci konuya ilişkin açıklamasında, "OECD, plastik atığı azaltmak için "koordinasyonlu küresel çözüm" çağrısında bulunuyor. Dünyanın önde gelen şirketleri de karbon emisyonunu azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Papara olarak biz de Thales'in Carbon Offset programına dahil olduk. Amacımız, kartların üretim sürecinde açığa çıkan karbon emisyonunu geri dönüştürülmüş plastik kullanarak ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vererek nötrlemek. Bu kapsamda hali hazırdaki Papara Black Card'larımızı geri dönüşümlü plastik malzemeden ürettik. Geri dönüşüm ibareli çevre dostu Black Card'larımız uluslararası geçerliliği olan ve karbon nötrlüğüne ulaşmış ürünlere verilen Certified Carbon Neutral Product (Sertifikalı Karbon-Nötr Ürün) logosuna da sahip" diye konuştu.