Papara'ya TMSF Kayyum Atandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Papara'ya kayyum olarak atandığını bildirdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.

'KULLANICILARIN ÖDEME VE FONLARI GÜVENCE ALTINDADIR'

Açıklamada, bu süreçte kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı belirtilerek, "6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir" denildi.